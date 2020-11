Orientamento, oltre 4.500 adesioni alle Lezioni magistrali dell'Università di Siena

Sono oltre 4500 le adesioni al progetto di orientamento dell’Università di Siena “Lezioni magistrali”, che ha preso il via il mese scorso. L'iniziativa è stata promossa dall’Ateneo per avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo universitario attraverso delle lezioni che approfondiscono argomenti diversi anche in chiave multidisciplinare, e per aiutarli a capire a quale ambito scientifico-didattico possono essere più interessati in vista della scelta del corso di laurea.

Quest'anno le lezioni, della durata di un’ora, vengono trasmesse in diretta streaming. I video delle lezioni già tenute sono pubblicati nella pagina web https://orientarsi.unisi.it/scelgo/le-scuole/lezioni-magistrali, dove sono presenti anche le informazioni per partecipare ai prossimi appuntamenti, che coinvolgono tutti i dipartimenti. Lunedì prossimo, 16 novembre, sarà la volta di quello di Ingegneria e Scienze matematiche, che dalle ore 10 presenterà alcuni contributi sul ruolo dell’ingegneria e della matematica nella sfida alla pandemia.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa