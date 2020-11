Rave Altopascio, 128 denunce alla fine delle indagini

Ben 128 persone sono state denunciate in stato di libertà dalla Digos e dalla Questura di Lucca per il rave party nella zona industriale di Altopascio tra il 26 e il 28 settembre. L'accusa riguarda l'invasione di edifici. I 128 si vanno ad aggiungere ai 4, già segnalati in Procura, ai quali era stato sequestrato svariato materiale (casse, cavi, mixer, amplificatori, materiale elettrico vario), utilizzato all’interno dello stabile occupato.

Numerose multe sono state effettuate per la violazione per il contenimento del contagio da Covid-19. Infine sono state valutate diverse posizioni ai fini dell’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

"Questo lavoro - specifica il questore Alessandra Faranda Cordella - segue e chiude quello fatto nell’immediatezza dalle Forze di Polizia, che ha consentito di monitorare l’evento, garantendo sicurezza ed ordine pubblico in un contesto di non facile approccio".