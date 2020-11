Emergenza Covid, chiuso il Front Office Verbali e notifiche di via delle Cascine

Dal 16 novembre 2020 e fino a nuova disposizione il front office del Reparto verbali e notifiche di via delle Cascine 9 sarà chiuso al pubblico. Restano attivi i canali telematici (dare priorità al canale di posta elettronica all’indirizzo: pm.info@comune.fi.it), anche per invio dei ricorsi al prefetto (per i quali si ricorda di allegare copia del ricorso, acquisita mediante scanner, con firma autografa del ricorrente), nonché per comunicazioni relative alla decurtazione dei punti. Il centralino telefonico 0553282040 sarà attivo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13; martedì e giovedì dalle 08 alle 18. Per la restituzione veicoli provento furto e/o sequestrati: Reparto Controllo Società Partecipate (Depositeria) via Baldovinetti 3 tel. n. 055 3283951 fax n. 055 3282299 pm.depositeria@comune.fi.it martedì e mercoledì 8-12, giovedì 13-18. Inviare e-mail o lasciare messaggio in segreteria per concordare un appuntamento. La segreteria telefonica è sempre operativa. Lasciare messaggio con numero di telefono per essere richiamati oppure inviare e-mail.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa