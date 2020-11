Emergenza Covid, dieci persone senza mascherina sanzionate in piazza Stazione a Firenze

Intervento in forze del reparto antidegrado della Polizia municipale nel tardo pomeriggio di ieri, 13 novembre, in piazza Stazione per controlli su uso delle mascherine e divieto di assembramento. Gli agenti hanno controllato 25 persone, tutte extracomunitarie, che sono risultate in regola con il permesso di soggiorno. Non altrettanto per le norme anti contagio: la polizia municipale ha infatti sanzionato dieci di loro fra mancato uso della mascherina e non rispetto del divieto di assembramento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa