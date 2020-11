Manutenzione e valorizzazione Cerbaie, approvata mozione Cdx Castelfranco

L’ultimo consiglio comunale del 12 novembre scorso ha visto all'ordine del giorno molti argomenti che avranno ricadute importanti per i cittadini di Castelfranco di Sotto. “Reti Ambiente – afferma il Consigliere Ghiribelli – corre il rischio di essere l’ennesimo “carrozzone” e di allontanare ancora di più il servizio dai cittadini e dal territorio. Il nostro timore è quello di un possibile aumento delle tariffe: a differenza di quanto accadde quando si trattò di passare al sistema di raccolta porta a porta, allorquando si proclamò che ciò avrebbe comportato una diminuzione delle tariffe (che stiamo ancora aspettando), questa volta una tale ipotesi non è stata neanche prospettata per giustificare questa scelta di gestione. Già questo lascia tristemente presagire che non ci sarà una effettiva convenienza per la collettività".

"Per quanto riguarda l’Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali – prosegue il Consigliere - la cosa è estremamente preoccupante, visto il bilancio nettamente in negativo, con un’Amministrazione che dimostra di non aver mai esercitato quel potere di controllo e di intervento che gli spetta. Negli anni le opposizioni hanno sempre denunciato questa situazione di gestione fallimentare ma, nonostante ciò, si è sempre fatto finta di non vedere. Accanto ad alcuni servizi che vengono forniti in perdita (si pensi al Teatro, che dovrà pagare sempre lo scotto di una progettazione discutibile), vi è una Farmacia Comunale che non è in grado di portare quell’utile che dovrebbe portare un’attività del genere. A nostro avviso, chi pensa che la soluzione risolutiva sia semplicemente spostare la Farmacia al di là della strada, inserendola nel contesto di quella che sarà la “Casa della Salute” (sempre che questo faraonico progetto veda la luce), dimostra di non aver ben compreso quali siano i veri problemi che stanno alla base, che non vi è tempo da perdere e che è necessario intervenire immediatamente per non costringere i cittadini a pagare ancora per gli errori di una gestione inefficiente e di un’Amministrazione Comunale distratta.”

“Oltre a questi aspetti evidenziati dalla collega Ghiribelli – afferma il Consigliere Sgueo – vi è un aspetto che ci da piena soddisfazione, ovvero l’approvazione da parte di tutto il Consiglio Comunale della nostra mozione che va ad impegnare l’Amministrazione in un intervento per la manutenzione e la valorizzazione dell’area delle Cerbaie di fronte alla Riserva Naturale di Montefalcone. Da parte nostra – salvo alcune piccolissime modifiche – sono stati accolti anche gli emendamenti proposti dalla Maggioranza".

"Questo è un risultato importante – continua il consigliere Sgueo - perché va a sensibilizzare situazioni di più ampio respiro. Il tema ambientale è fondamentale, soprattutto in un territorio come il nostro. Accogliamo con spirito favorevole gli ultimi interventi di pulizia che sono stati effettuati a partire dai mesi scorsi, ma si può sempre fare di più. A differenza dei nostri antenati, purtroppo, non si considera più la natura come spazio sacro. Talvolta siamo in preda al degrado più spietato che mette anche repentaglio, non solo la bellezza, ma anche la salute della flora e della fauna. Il nostro patrimonio naturale è riconosciuto a livello nazionale ed europeo, va difeso e tutelato con una dura ed efficace lotta al degrado. Da parte nostra, quando si tratta di difendere un patrimonio del genere, c’è sempre la massima disponibilità alla collaborazione”.

Fonte: Centrodestra per Castelfranco