Mascherine della Regione, al via la distribuzione a Fucecchio

Nel comune di Fucecchio è partita oggi, sabato 14 novembre, la distribuzione delle mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Toscana, che terminerà entro la fine del mese di novembre. L'organizzazione della distribuzione è gestita e coordinata dal Comune di Fucecchio che si è avvalso della collaborazione dell’associazione La Calamita per confezionare il materiale. A consegnarle materialmente ai residenti presso il proprio domicilio saranno invece le dodici Contrade del Palio e, nelle frazioni che non appartengono a nessuna specifica contrada, le associazioni del territorio.

“L’importante supporto che abbiamo ricevuto dall'associazione La Calamita per l'imbustamento delle mascherine – spiega il sindaco Alessio Spinelli – e gli accordi con contrade e associazioni del territorio dimostrano un grande senso di comunità che noi stiamo vivendo già da molti mesi per fronteggiare questa emergenza”.

Per ricevere le mascherine i cittadini dovranno presentare all'operatore le tessere sanitarie di tutti i componenti del nucleo familiare, possibilmente dentro una busta di plastica dove potranno essere depositate le confezioni di mascherine. Sarà necessario che soltanto un componente della famiglia si presenti all'esterno dell'abitazione per il ritiro, ovviamente dotato di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza. Nel caso in cui, per motivi di lavoro, necessità o salute, nessun componente della famiglia si trovasse nell'abitazione al momento della consegna, l'operatore lascerà nella cassetta della posta un'informativa sui tempi e i luoghi per il ritiro. Si ricorda infine che le mascherine non verranno distribuite per i bambini al di sotto dei sei anni.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa