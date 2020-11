Quarrata, cambiano sede i Servizi Sociali

I Servizi Sociali cambiano sede: da ieri, venerdì’ 13 novembre, non sono più al primo piano di piazzetta Emanuela Loi, ma nella centrale piazza Risorgimento all’interno dei locali, completamente ristrutturati, dell’ex cinema Moderno.

Si tratta, in particolare, di sei sale e di altri locali adibiti a servizi igienici, disimpegni e locali di servizio collocati al primo piano dell’immobile che, al piano terreno, ospita il Bar Moderno. La nuova sede dei Servizi del Comune si trova al civico 30 di piazza Risorgimento ed ha un ingresso autonomo direttamente dalla piazza.

I numeri telefonici sia delle assistenti sociali che degli uffici amministrativi non sono cambiati e sono, come sempre, reperibili sul sito del comune.

L’intervento di recupero del fabbricato, di proprietà del Comune, è stato da poco concluso.

Il fabbricato, che originariamente ospitava il Cinema Moderno, fu acquistato dall’Amministrazione comunale nel luglio 2015, nell’ambito di un’importante opera di riqualificazione del centro cittadino, prevista dal Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (Piuss): il Comune di Quarrata tra il 2015 e il 2016 demolì la struttura che ospitava la sala cinematografica per restituire l’area a verde pubblico. La demolizione però non interessò i locali in questione, che adesso sono stati completamente adeguati e ristrutturati. L’importo dell’opera è stato di circa 255.000 euro, di cui circa 185.000 euro finanziati dalla Regione Toscana ed il resto a carico del bilancio comunale.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa