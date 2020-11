Rinnovato il progetto Piedibus per la scuola primaria S. Lino di Volterra

L’Amministrazione Comunale, assieme all'Istituto Comprensivo Volterra e all'associazione di volontariato Piedibus, ha sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa triennale, per la realizzazione del progetto.

Il servizio è come un "autobus" che va a piedi, formato da un gruppo ordinato di bambini che vanno a scuola accompagnati da due o più adulti, un "autista" davanti e un "controllore" dietro che chiude la fila.

Come un vero autobus di linea il Piedibus", che coinvolge la scuola primaria di S. Lino dell'Istituto Comprensivo di Volterra, ha una stazione di partenza, varie stazioni lungo il percorso ed una stazione di arrivo e degli orari da rispettare. “Il rinnovo del progetto – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – è particolarmente importante sia per educare i bambini a una buona pratica che rispetta l’ambiente sia per favorire la socializzazione e la fruizione dei percorsi cittadini.

L’iniziativa acquisisce un valore ancora più significativo in questo periodo. L’emergenza Covid ha, infatti, evidenziato la necessità di trovare forme alternative ai trasporti e il bisogno di promuovere abitudini eco-friendly. Ringrazio i volontari dell’associazione, il personale della scuola, la funzionaria e i dipendenti dell’ufficio Istruzione del Comune per che hanno permesso con il loro lavoro e la loro disponibilità di offrire il servizio anche in questa fase così complessa."

