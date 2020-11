Scuola e Zona Rossa, Toccafondi: 65.000 ragazzi delle scuole medie a casa

"Con il passaggio della regione Toscana a zona rossa, da lunedì anche i circa 65.000 ragazzi di seconda e terza media delle scuole toscane saranno costretti a tornare alla didattica a distanza. Si aggiungono agli oltre 168.000 studenti toscani delle scuole superiori.” Questo quanto dichiarato dal deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi

“La scuola è un percorso educativo che si sviluppa principalmente nel rapporto in presenza con i propri insegnanti. Per questo con la didattica totalmente a distanza si danneggiano innanzitutto i ragazzi, in particolare di quelli più fragili. E penso ai più piccoli, come appunto gli studenti delle scuole medie, ma anche ai circa 10.000 studenti disabili che frequentano le scuole medie e superiori toscane.” Prosegue il deputato

“La scuola deve essere una priorità assoluta, e per questo come Italia Viva continuiamo a ribadire – conclude Toccafondi – che la scuola doveva essere l’ultima a chiudere. Adesso ci auguriamo che questa situazione sia solo temporanea e che possa essere utilizzata per creare le condizioni perché gli istituti, tutti, possano riaprire in presenza il prima possibile.”

Fonte: Ufficio Stampa