Superciclabile tra Firenze e Prato in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani, è convocato lunedì 16 novembre in modalità on line. I lavori, a partire dalle 14,30, potranno essere seguiti sul canale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w.

In apertura spazio ai question time. Verranno discussi i seguenti argomenti: “Apertura dello sportello informativo per gli incentivi alla riqualificazione energetica”. “Sospensione della retta negli asili nido durante la quarantena degli utenti”. “Alla Mercafir “non ci resta che piangere”, con cinque euro al posto del fiorino?”. “Uso delle mascherine nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo”. “Case ERP Via Signorelli, 11-19 lavori con buon senso e con diligenza del buon padre di famiglia (correlato da documentazione fotografica)”. “Ok, il prezzo è giusto”.

Dopo le comunicazioni e le domande d’attualità verranno trattati alcuni Ordini del giorno collegati al “Documento unico di programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo semestre 2020”.

Nel programma dei lavori la delibera dell’assessora Cecilia Del Re su “Progetto definitivo per la realizzazione della Superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotti 1 e 2 - Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino. Adozione variante al Regolamento Urbanistico con procedimento semplificato (art. 30 e ss LR 65/2014)”.

A seguire la delibera dell’assessore Federico Gianassi sulle modifiche al regolamento per l’esercizio delle arti di strada.

Verranno successivamente trattate interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

Il programma completo dei lavori è consultabile al seguente link: https://www.comune.fi.it/system/files/2020-11/~2020-11-16-ordine.pdf

Diretta sul canale youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa