Canottieri Limite, i Cadetti nel progetto Studente-Atleta di alto livello

I Cadetti della Canottieri Limite sono stati inseriti nella classifica del progetto Studente-atleta di alto livello. Quest'anno purtroppo con le difficoltà ed i provvedimenti per contrastare la pandemia Covid-19 si sono svolte poche gare, ma si fa riferimento alle due gare nazionali di Torinio e Corgeno. Complimenti a Edoardo De Vito, Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà e Valentino Francalacci che risultano fra gli atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento.

Ottimi i risultati di Edoardo De Vito e Leonardo Sostegni che vincendo entrambe le gare raggiungono il massimo dei 30 punti piazzandosi fra i primi tre Cadetti d'Italia.

La Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica si auspica di poter al più presto riprendere l'attività del CAS con il settore giovanile che è fonte vitale per il canottaggio limitese. Ormai la stagione agonistica volge al termine prima di sempre e alla Canottieri si respira un aria pesantissima, ferma in tutte le attività sia agonistiche che amatoriali si attraversa un momento tristissimo della storia Bianco Celeste anche se purtroppo è il mondo intero che subisce le conseguenze della pandemia. Nel 2021 la Canottieri Limite raggiunge i 160 anni ed è certo un traguardo, ma dopo ce ne sarà un altro e poi un altro ancora perché il canottaggio italiano è nato a Limite e non sarà sicuramente qua che si ferma. Con tantissime difficoltà la Società saprà rialzarsi come ha sempre fatto quindi diventata d'obbligo ricordare Gabriele D'Annunzio "Ai Canottieri di Limite senza limiti prospero motu".

Fonte: Canottieri Limite - Ufficio stampa