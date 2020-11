Empolese Valdelsa e Cuoio, Avis: "Possibile donare sangue e plasma anche in zona rossa"

Anche le associazioni del dono di sangue si attrezzano con il passaggio della regione Toscana ad Area Rossa, come ci spiega Daniela Fabbro, presidente dell’Avis Zonale Empolese e Valdarno Inferiore che riguarda i centri trasfusionali di Castelfiorentino, Empoli e Fucecchio.

“Già durante il lockdown abbiamo spiegato ai nostri donatori che continuare a donare si può e si deve e che è essenziale prenotare la propria donazione anche presso le nostre Avis di zona. A marzo abbiamo lanciato una campagna apposita #escosoloperdonare per chiarire il concetto, che rimane valido anche ora, con le restrizioni in area rossa. La donazione di sangue rientra tra le "situazioni di necessità" per le quali è consentito spostarsi. I donatori dovranno riempire l’autocertificazione per lo spostamento, ma potranno recarsi a donare in piena sicurezza garantita dalla prenotazione, dal distanziamento e dal triage”.

Non è un caso che i donatori abbiano risposto bene in tutti questi mesi, facendo in modo che, nonostante l’emergenza sanitaria della pandemia, il sangue e il plasma fossero sempre a disposizione dei malati.

La Presidente Fabbro aggiunge: “Chi fosse guarito dal covid può tornare a donare dopo 14 giorni in assenza di sintomi e con tampone negativo. Oltre che la donazione “classica” per alcune categorie di soggetti guariti è possibile anche donare il plasma iperimmune, che però ha delle caratteristiche specifiche (uomini e donne che non hanno avuto gravidanze, portate a termine o meno) e un iter dedicato, per cui occorre rivolgersi al proprio centro trasfusionale di riferimento”.

L’appello delle Avis di zona comunque è chiaro. Non importa il colore della regione, se giallo, arancione o rosso: l’importante è donare.

Ricordiamo che per donare sangue o plasma occorre avere compiuto 18 anni, pesare almeno 50 chili e godere di buona salute.

Ed ecco i recapiti delle Avis di Zona:

· Avis Castelfiorentino: 0571628032, castelfiorentino.comunale@avis.it

· Avis Cerreto Guidi: 3473741339, cerretoguidi.comunale@avis.it

· Avis Certaldo: 3318469060, certaldo.comunale@avis.it

· Avis Empoli: 0571993608, 3703566943 (whatsapp), empoli.comunale@avis.it

· Avis Montaione: 3355349558, montaione.comunale@avis.it

· Avis Montespertoli: 3518188665, montespertoli.comunale@avis.it

· Avis Montopoli in Val d’Arno: 3485421295, montopoli.comunale@avis.it

· Avis Santa Croce sull’Arno: 3478836773, santacrocesullarno.comunale@avis.it

· Avis Staffoli: 3668970391, staffoli.comunale@avis.it

· Avis Valdegola: 3351000333

· Avis Vinci: 3289733976, vinci.comunale@avis.it