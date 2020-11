Mercato Navacchio, Confesercenti e ambulanti: "Messaggio al Governo"

“Lunedì (domani) saremo al mercato di Navacchio con il nostro gruppo dirigente ed una delegazione di ambulanti che non potranno aprire i propri banchi nonostante vendano tipologie merceologiche che sono ritenute essenziali nella zona rossa. Ancora una volta una disparità di trattamento per gli ambulanti rispetto ad esempio alla grande distribuzione che non ha alcuna restrizione”. E’ il presidente provinciale Anva Confesercenti Roberto Luppichini a presentare l’iniziativa prevista al mercato di Navacchio alla quale è stata invitata anche l’assessore cascinese Bice Del Giudice. “Vogliamo tenere accesi i riflettori sulla nostra categoria che continua ad essere tartassata dai vari Dpcm anche quando eravamo in zona gialla e arancione – spiega Luppichini -. Adesso con il passaggio in zona rossa, il governo ha previsto che possano rimanere aperti solo i mercati con i banchi alimentari. Escludendo però una serie di merceologie (dai fiori all’igiene personale fino a biancheria intima e abbigliamento per bambini) che invece sono considerate essenziali e che quindi saranno vendute non solo nei negozi specializzati, come giusto che sia, ma anche nella grande distribuzione. Ci chiediamo ancora una volta – insiste Luppichini – perché sia possibile entrare al chiuso di un supermercato per acquistare e non farlo tra i banchi all’aria aperta. In mercati che avrebbero logicamente un numero ridotto di attività”. La conclusione del presidente provinciale Anva Confesercenti. “Questa iniziativa vuole essere l’ennesimo appello al governo, attraverso le istituzioni locali, per una diversa e migliore considerazione del nostro settore troppo spesso considerato di serie B”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa