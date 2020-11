Mozione FdI: "Una tappa del Giro d'Italia in Valdera"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia presenteranno una mozione trasversale nei comuni di Capannoli, Terricciola, Lajatico e Pontedera per fare passare una tappa del Giro d’Italia dalla Valdera e Valdicecina, e celebrare così il 50esimo anno dalla vittoria del Giro d’Italia della squadra ciclistica Ferretti.

In Valdera, nel comune di Capannoli è stata presente una squadra ciclistica, la Ferretti, la quale ha partecipato a 4 Giri D’Italia, 1969, 1970, 1971, 1972. La Ferretti ha vinto con il proprio corridore Gosta Pettersson il Giro D’Italia nel 1971.

Il prossimo anno ovvero nel 2021 ricorre proprio il 50esimo anno dalla vittoria del Giro d’Italia dell’unica squadra di ciclismo professionistico della Valdera che abbia vinto questa importante competizione. Apprendiamo dalla stampa che non è ancora presente il tracciato del Giro D’Italia 2021, per questo motivo chiediamo che i vari sindaci di Capannoli, Terricciola, Lajatico e Pontedera si impegnino a contattare l’organizzazione del Giro d’Italia per comunicare a RCS Sport, nella figura del direttore Mauro Vegni, la volontà delle amministrazioni comunali di accogliere un passaggio del Giro D’Italia 2021 nei comuni della Valdera in occasione del 50esimo anno della vittoria del Giro da parte della squadra Ferretti.

La Valdera deve dimostrare di saper promuovere attraverso una solida e concreta collaborazione tra istituzioni questa importante iniziativa, dato che il Giro d’Italia rappresenterebbe per il territorio anche una straordinaria occasione di promozione turistico-culturale in questo difficile momento.

