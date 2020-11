Premio Letterario Chianti 2021, entro fine anno la decisione

In una riunione preliminare del comitato organizzativo del Premio Letterario Chianti, è stato stabilito, data la situazione sanitaria del Paese, di aggiornare a fine anno le valutazioni riguardo lo svolgimento della prossima edizione della manifestazione, in modo da disporre di elementi più certi per l'attuazione e l'organizzazione della stessa.

E' ferma intenzione del comitato da condurre la prossima edizione del Premio secondo le caratteristiche peculiari della manifestazione, nei modi e e nelle possibilità consentite dalle norme sanitarie vigenti e future.