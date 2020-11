Problemi al depuratore, si inquina il torrente Stella

Sversamento di reflui nel torrente Stella a Bargi (Pistoia). Sono intervenuti i carabinieri forestali e personale Arpat poco fuori dall'abitato per dei reflui inquinanti. Dalle indagini è emerso che il tutto è dovuto al malfunzionamento del depuratore della zona.

Di conseguenza è stato richiesto l'intervento di personale tecnico dipendente del gestore idrico per eseguire il controllo dell'impianto e attivare le procedure di bonifica del corpo idrico. Sono in corso le verifiche strumentali dei dati da parte di Arpat al fine di risalire alla causa del malfunzionamento e a eventuali responsabilità per le violazioni al Testo Unico Ambientale.