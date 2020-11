Asta di beneficenza a Montespertoli, ecco 'P'arte'

L'arte come strumento per guardare avanti raccontando il territorio e le sue eccellenze. Così si P-Arte a Montespertoli durante l'emergenza sanitaria. L'appello, partito a giugno, viene adesso rinnovato in vista di un’asta online che si terrà nel periodo natalizio. L’attuale DPCM vieta mostre e limita le attività culturali per cui l’iniziativa dovrà necessariamente svolgersi online.

L’invito è rivolto a tutti coloro che fanno arte: artisti, designer, artigiani, fotografi e creativi.

"Raccontiamo la bellezza del nostro territorio - sottolinea Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura - e aiutiamo la nostra comunità”.

C’è tempo fino all’8 dicembre per iscriversi compilando il modulo di adesione https://rebrand.ly/PARTEmontespertoli. Una volta compilato il modulo, ogni artista dovrà inviare tre foto dell’opera all’indirizzo mail partemontespertoli@gmail.com.

Le opere verranno esposte virtualmente sull’evento Facebook https://www.facebook.com/events/2852848151661373 dal 10 al 20 dicembre. L’intero ricavato sarà devoluto al Banco Alimentare della Misericordia di Montespertoli che da anni aiuta i cittadini in difficoltà.

COME SI SVOLGE L'ASTA:

Le foto delle opere verranno pubblicate il primo giorno dell'asta - il 10 dicembre. Sarà possibile fare la propria offerta - e anche rilanciare - direttamente nei commenti sotto il post dell'opera che si desidera acquistare.

C'è tempo fino al 20 dicembre alle ore 00:00.

COME RITIRARE L'OPERA:

Una volta aggiudicata l'opera, sarà possibile ritirarla presso il Banco Alimentare della Misericordia di Montespertoli.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico direttamente sul C/C della Misericordia di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa