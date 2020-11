Festeggia il compleanno nonostante la zona rossa, multate 6 persone a Fucecchio

Stavano festeggiando il compleanno nello stesso appartamento a Fucecchio, pur non essendo dello stesso nucleo familiare, in contrasto, quindi, alle regole del Dpcm attuale e della 'zona rossa'. Per questo motivo la polizia municipale ha multato sei persone, tutti sopra i 30 anni. Per loro una sanzione da 400 euro ciascuno. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di domenica. Da quanto si apprende la polizia, avvertita della festa in corso, è intervenuta identificando le persone e poi multandoli.