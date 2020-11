Morti alla Rsa Villa Serena, il centrodestra chiede una commissione d'inchiesta

Il Gruppo consiliare di opposizione Montaione nel Cuore (Lega - Fratelli d’Italia - Forza Italia), è impegnato a seguire costantemente la situazione in essere presso la RSA montaionese Villa Serena, all’interno della quale si è assistito alla diffusione del virus Covid19. Alla data odierna il triste bilancio annovera il decesso di ben 22 ospiti della struttura.

Nel contesto di tale attività di monitoraggio si è preso atto, da un lato della incalzante progressione del virus all’interno della struttura e dall’altro di dichiarazioni che sulla stampa e sui social sono comparse a vario titolo, il cui tenore appare di particolare rilevanza in ragione dell’argomento e della qualità dei soggetti intervenuti.

Esse dichiarazioni sollevano dubbi e perplessità in ordine tra l’altro, alla questione concernente il rispetto delle procedure previste dall’ordinanza N.° 93 della Regione Toscana del 15/ottobre/2020, da richiamarsi nella vicenda in essere. Ponendo quindi la problematica relativa al potenziale rapporto causa effetto. Non solo.

Ma nel contesto drammatico sopra descritto e tristemente di pubblico dominio, vengono altresì riportate notizie inerenti il cambio d’appalto per la gestione della RSA, passata a Pro.Ges di Parma e a Sicrea di Modena, nel mentre, per quello che è dato conoscere, è in essere un procedimento di Project Financing in cui le medesime società sono parti interessate allo stesso, tutt’ora in itinere.

L’opposizione ha pertanto valutato non solo come ammissibile ma come assolutamente doverosa, la necessità a che il Consiglio Comunale di Montaione, in conformità alle statuizioni regolamentari attualmente in essere, proceda alla istituzione di una Commissione d’Inchiesta.

Nel proporre questa iniziativa, oggi stesso formalizzata, il Gruppo consiliare di opposizione Montaione nel Cuore / Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia, precisa come essa non sia animata da alcun intento preconcetto, nei confronti di chicchessia. Le Commissioni in questione, infatti, vengono istituite per motivi di rilevante interesse ed al solo scopo di dirimere dubbi e fugare perplessità. E la necessità di introdurre un qualche elemento di chiarezza nella vicenda tutt’ora in essere, pare davvero necessaria ed ineludibile.

Il capogruppo consiliare Leonardo Rossi a tal riguardo precisa come “Strazianti sono le notizie che giungono da Villa Serena ormai quotidianamente nelle ultime settimane. Un pensiero commosso a nome del gruppo Montaione nel Cuore va ai familiari degli anziani che non ce l'hanno fatta e un grande in bocca al lupo ai residenti che ancora lottano con il virus e a tutti gli operatori di Villa Serena, cui va anche il nostro grazie.

Se da un lato i fatti della nostra RSA ci rattristano enormemente, dall'altro essi ci spingono ad agire e a tentare di far chiarezza, con l'istituzione di una commissione comunale d'inchiesta, circa l'attuazione di tutti i protocolli. Dal 18 ottobre, giorno del primo contagio, il numero dei positivi si è tragicamente allargato. Anche alla luce di alcune importanti dichiarazioni del nostro Sindaco, al quale in un momento così difficile esprimiamo la nostra vicinanza, non possiamo che chiederci e chiedere se l'isolamento in una struttura come quella di Villa Serena fosse davvero possibile e se un così grande numero di contagiati avesse potuto in qualche modo essere evitato?

Sono domande cui deve essere fornita risposta, per rispetto e giustizia nei confronti delle persone che non ce l'hanno fatta e dei loro familiari, di tutti i residenti di Villa Serena e degli operatori che quotidianamente ci lavorano e in generale di tutti i montaionesi. ”

Il consigliere comunale Giuseppe Romano, rappresentante del gruppo consiliare in seno all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, evidenzia come “Nelle ultime settimane, nella nostra Regione, si sia assistito alla assunzione di decisioni repentine ed incalzanti che si sono tradotte nella formalizzazione di provvedimenti sempre più restrittivi, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid19. Quello attuale è il momento della unità di intenti e della responsabilità da parte di tutti.

Tuttavia quest’ultimo atteggiamento, cui costantemente ci si è attenuti e ci si continuerà ad attenere per il futuro, non ci esime dal notare la contraddittorietà dell’operato di chi ha il ruolo della responsabilità delle decisioni. I provvedimenti assunti devono essere coerenti, rapidi e coraggiosi. Le Istituzioni, ai vari livelli territoriali, devono essere unite. La Commissione richiesta dal Gruppo Consiliare, risponde quindi alla necessità di trasparenza ed irreprensibilità.

Una società organizzata ha il dovere della tutela dei soggetti più deboli, altrimenti viene meno la sua ragione sociale. Solo questo può giustificare la sussistenza dei gravi sacrifici economici cui tutte le categorie produttive sono sottoposte sino al punto di minarne la loro stessa esistenza. La Commissione serve quindi ad introdurre un elemento di chiarezza. Non solo per gli ospiti di Villa Serena e i loro familiari, ma per la generalità dei consociati tutti".

Fonte: Montaione nel Cuore (Lega - Fratelli d’Italia - Forza Italia)