Post-scuola a Empoli per gli alunni di 3 scuole, l'avviso esplorativo

Post-scuola, cosa è? Si tratta del prolungamento del tempo scuola che ha molteplici obiettivi: creare un ambiente di fiducia per le famiglie e per le attività pomeridiane dei figli; fornire un supporto educativo e formativo per i bambini, anche attraverso attività educative, ludiche e laboratoriali; promuovere lo svolgimento dei compiti come un momento di aggregazione e di socializzazione.

Il servizio di post-scuola è stato realizzato in questi anni all’interno delle scuole primarie “Carducci”, “Alighieri” e “Baccio” di Empoli.

Anche per quest’anno scolastico l’amministrazione comunale di Empoli intende riattivarlo e per questo è stato pubblico un avviso esplorativo per sondare l’interesse delle famiglie.

In questi ultimi anni ci sono sempre state richieste delle famiglie del territorio in questo senso e per questo il Comune ha sostenuto i progetti delle associazioni che svolgono attività di post-scuola.

Le famiglie interessate possono rispondere all’avviso esplorativo - utilizzando il fac simile allegato a questa pagina https://www.empoli.gov.it/avviso/selezione-di-associazioni-il-sostegno-alle-attivita-di-post-scuola-anno-scolastico-20202021 - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, vale a dire entro il 30 novembre prossimo.

Le risposte potranno essere presentate:

1) tramite mail all’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it ;

2) tramite pec all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it ;

3) tramite Fax al numero 0571-757633.

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi a scuola@comune.empoli.fi.it o al numero 0571-757999.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa