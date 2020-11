Riorganizzare la vita ai tempi della pandemia. Ciclo di incontri dell'Università di Firenze

Si apre martedì 17 novembre il ciclo di sei seminari online dal titolo “Riorganizzare la vita ai tempi della pandemia. Educazione, benessere, lavoro e immaginari del passato per pensare il presente" organizzato dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell'Università di Firenze per stimolare una riflessione su come ripensare la vita quotidiana e la ricerca di un nuovo benessere, in senso comunitario, durante l’emergenza epidemiologica.

Il primo appuntamento, dal titolo "Promuovere i diritti dell'infanzia nel segno dell'inclusione e delle differenze: una responsabilità pedagogica" è in programma alle 15 e sarà introdotto dai saluti del rettore Luigi Dei e della direttrice del FORLILPSI Ersilia Menesini.

Interverranno Emiliano Macinai, Irene Biemmi - rispettivamente docente e ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale dell'Ateneo - e Luca Bravi, ricercatore di Storia della pedagogia in Unifi.

