Partono i test rapidi per il Covid a scuola a Firenze

Partono i test rapidi per il Covid a alunni e alunne a Firenze. Grazie all'investimento di Fondzione Cr Firenze sono partiti i test anti-Covid alla scuola Calvino. Sono previsti dalla scuola all'infanzia alla prima media.

Sono programmati 20mila test. Erano 32mila all'inizio, ma seconda e terza media ora usano la didattica a distanza dopo l'ingresso in zona rossa.

In base a quanto previsto, se il test è positivo, col consenso della famiglia, all'alunno può essere effettuato contestualmente il tampone molecolare con i risultati attesi nell'arco di un giorno.

Ci sono anche famiglie che non hanno dato il consenso e il sindaco Dario Nardella ha detto: "Chiedo di dare una mano e non vanificare il lavoro. Non è qualcosa che serve solo per i propri figli, ma anche per gli altri".