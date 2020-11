Congedo straordinario e Bonus babysitting: come funzionano

Un congedo straordinario con una retribuzione pari a metà stipendio e un bonus da mille euro per baby sitter. Il decreto Ristori bis aiuta le famiglie con figli o figlie a casa per la didattica a distanza nelle zone rosse. Andiamo a scoprire di più su queste agevolazioni.

Il bonus babysitting: come funziona

Il decreto Ristori bis ha introdotto alcune modifiche al bonus. L'importo massimo è di mille euro e non potrà essere riconosciuto per pagare i nonni. Inoltre è riservato solo alle famiglie in zona rossa. Non cambia la modalità per fare domanda: l'agevolazione sarà erogata col Libretto Famiglia, seguendo le istruzioni Inps.

L'aiuto è riconosciuto alle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori; nessuno dei genitori deve essere beneficiario di altre forme di tutela del reddito; nessuno dei due genitori possa lavorare in smartworking. Chi usufruisce del bonus asilo nido non può utilizzare il bonus babysitting. Possono richiederlo i genitori di studenti e studentesse di seconda e terza media.

Per quanto riguarda le famiglie con figli con gravi disabilità, c'è una novità. Il bonus da mille euro potrà essere richiesto in caso di chiusura delle scuole o dei centri diurni.

Il bonus dura per tutta la durata della sospensione della didattica in presenza.

Il congedo straordinario: come funziona

In alternativa al bonus babysitting il decreto Ristori bis ha inserito un congedo straordinario retribuito al 50% dello stipendio. Riservato a genitori lavoratori dipendenti, non si può richiedere se è possibile lo smart working. Possono richiederlo i genitori di studenti e studentesse di seconda e terza media.

Bisogna presentare domanda all’INPS, le richieste vengono accettate in presenza dei requisiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate

Gli aiuti potranno essere richiesti anche dalle famiglie con figli disabili in caso di chiusura di scuole o centri diurni, a prescindere dall'età della prole.

Il bonus dura per tutta la durata della sospensione della didattica in presenza.