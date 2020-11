"Toscana zona gialla per Natale", l'obiettivo di Giani ma "risalire è dura"

Toscana zona gialla a Natale, un'impresa quella che si propone il presidente Eugenio Giani, visto che "risalire è dura". L'annuncio è stato fatto alle telecamere di Mattino 5 su Canale 5. "Per risalire è dura, perché devi avere dati del livello superiore per 14 giorni in continuità: basta che sballi qualcosa e riparti nel conteggio dei 14 giorni. Quindi ci impegneremo", ha spiegato Giani. Altri posti letto da reperire, per arrivare a 700 totali, sono al centro di un nuovo piano della Regione.

Cos'ha portato la Toscana a essere zona rossa? "Siamo rimasti indietro nel tracciamento, avevamo il 37% di tracciamento dei contatti dei contagiati", ma con i nuovi 500 tracciatori attivi da una settimana "questa capacità di tracciamenti supera già il 60%".

E ancora: "Cerco di essere il più costruttivo possibile, ma vorrei si tenesse conto non solo dell'algoritmo ma anche del lavoro che si fa. Si è valutato in base ai dati che vanno dal 1 all'8 di novembre, ma oggi siamo al 16 novembre".