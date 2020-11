Emergenza covid-19 in Empolese Valdelsa, convocata seduta straordinaria dell'Unione Comuni

È stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'EMpolese Valdelsa. La seduta si svolgerà in videoconferenza mercoledì 18 novembre dalle 18 alle 20

Ordine del Giorno

1) Emergenza sanitaria da COVID-19 sul territorio dell’Empolese Valdelsa. Prospettive e azioni.

Si comunica che, come deciso nel corso dell’Ufficio di Presidenza del 13 novembre 2020, un membro della giunta fornirà un’informativa del tempo massimo di 20 minuti, un consigliere per ogni gruppo potrà poi intervenire per un tempo massimo di 10 minuti. In conclusione un membro della giunta replicherà per un tempo massimo di 20 minuti.

Il Presidente del Consiglio

dell’Unione dei Comuni

Circondario dell’ Empolese

Valdelsa

F.to Niccolo’ Macalle’