Eye Firenze, giovani imprenditori in gara per il trofeo 2020

Nessun lockdown può interrompere la voglia di diventare grandi e di investire su se stessi: lo hanno dimostrato gli studenti tra i 16 e i 18 anni dell’Istituto superiore Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze. In questi mesi hanno seguito con attenzione il programma di educazione all’etica e all’imprenditorialità EYE Ethics and Young Entrepreneurs dell’Associazione Toscana Ricerca e Studio ARTES. Finchè possibile in presenza, poi per via telematica, hanno partecipato ai workshop con imprenditori e professionisti per imparare i fondamenti dell’imprenditoria con alla base l’etica e poi creare un loro elevator pitch.

Ora sono arrivati al momento più importante: presentare le loro idee di impresa a una giuria di esperti, professionisti, imprenditori. Chi vincerà il contest, aggiudicandosi il Trofeo Eye 2020 Firenze, sarà accompagnato attraverso un follow up insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni fino alla creazione concreta di startup e di nuove imprese giovanili.

Sono 6 le idee selezionate da ARTES come le migliori e le più concrete e realizzabili che mercoledì 18 novembre si sfideranno davanti alla giuria. Sono:

- AMALTH App a sostegno della famiglia di Lorenzo Baldi, Giulio Caroppo e Maddalena Scippa (Elsa Morante)

- BIYS Linea di cosmetici specifici per pelli sensibili di Ginevra Carducci, Irene Chislali, Valentina Guglielmo e Asia Longuri (Elsa Morante)

- CASSONETTO INTELLIGENTE con scanner per identificazione di una corretta raccolta differenziata di Giulia Brocchi, Bianca Burroni, Sofia Cramini e Noemy Mencherini (Elsa Morante)

- ECOMAPS App per mappare i luoghi ecologici di Denise Biagiotti, Andrea Del Lungo, Oscar Nencioni e Vittorio Rossi (Elsa Morante)

-PICTRANSLATE App di traduzione dei testi in tempo reale di Emma Casati (Elsa Morante)

- MERAKI Profumo per le adolescenti che arriva alla loro essenza di Elisa Biliotti, Yuri Bini, Alessio Borselli, Emma Caiani, Matteo Ciciretti, Rebecca Falcini, Rebecca Fantappiè, Francesca Fioretti, Chiara Firenzuoli, Alessia Giansante, Giulia Graziani, Sara Graziani, Rebecca Mangone, Fatima Mouthaji, Elena Masi, Matilde Lapini, Gabriele Leone, Irene Leoni, Manuel Pini, Alessia Poli, Lapo Rontini, Alessia Rosito, Andrea Salzano, Giulia Tani, Mattia Turchi, Lavinia Vicerdini (Ginori Conti)

Seppur dietro uno schermo, mercoledì mattina i ragazzi dovranno convincere i professionisti a selezionare la loro idea di impresa e ottenere i premi in palio:

- Trofeo EYE Firenze Migliore Idea di Impresa 2020

- Percorso di mentoring con ARTES di 20 ore per provare a sviluppare l’idea di impresa - 1000 euro al momento della costituzione

- Il libro “Elevator Pitch Manuale per Startup - Come fare una presentazione efficace di un progetto a potenziali investitori”

- Premi offerti da aziende amiche del progetto EYE

I premi saranno consegnati di persona appena possibile.

La giuria di esperti che selezionerà la migliore idea è composta da:

Alfredo Coltelli, Presidente di ARTES; Elena Nanni, Coordinatrice di Murate Idea Park; Valentina Maltagliati, Elevator Pitch Coach; Claudio Tasselli, imprenditore fondatore di Qu.in srl e presidente sezione territoriale Firenze Nord di Confindustria Firenze; Nabil Arafin, founder della startup dell’intelligenza artificiale Awhy.

All’evento parteciperanno anche l’assessore all’innovazione del Comune di Firenze Cecilia Del Re, il vicepresidente di Confindustria Firenze Paolo Sorrentino, la dirigente scolastica dell’Istituto Morante-Ginori Conti prof. Laura Giannini.

EYE Firenze 2020 è un'iniziativa di ARTES (Associazione Toscana Ricerca e Studi) realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze insieme a Confindustria Firenze e al suo gruppo Giovani

Imprenditori con la partecipazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Elsa Morante – Ginori Conti. Il

progetto vede la collaborazione di Murate Idea Park, la società di consulenza TRIM Corporate Finance e della startup Awhy Srl ed ha il patrocinio del Comune di Firenze.

“Eye è un progetto che punta sulle idee innovative e sui giovani - ha detto l’assessore all’Innovazione Cecilia Del Re - che si affacciano al mondo dell’imprenditorialità partendo da una base etica. Un percorso che mette insieme energie, formazione e spinta creativa per proiettare gli startupper nella dimensione lavorativa, e che ha visto la collaborazione del Murate Idea Park ormai punto di riferimento dell’ecosistema fiorentino dell’innovazione”.

“Con entusiasmo e determinazione - sottolinea il presidente di ARTES Alfredo Coltelli – questi ragazzi sono riusciti a portare a termine con successo il programma EYE Firenze 2020. Per gli studenti dell'Istituto superiore Elsa Morante-Ginori Conti, il sogno di diventare imprenditori di se stessi è stato più forte di qualsiasi avversità incontrata”.

"In un momento di difficoltà generalizzata nel portare avanti le attività di scuola-lavoro e di orientamento (PCTO) – commenta la dirigente scolastica dell’istituto Morante – Ginori Conti Laura Giannini - EYEE ha costituito un'opportunità per vivacizzare la didattica e coltivare lo spirito d'iniziativa e l'investimento sul futuro dei ragazzi. Ringrazio gli organizzatori, i docenti Daniela Chesi, Serena Nerini e Mirella Vitulano, che hanno partecipato con impegno sia durante le attività in presenza che a distanza, e gli alunni delle classi coinvolte per il fermento di idee sviluppate in un periodo così complesso. L’Istituto Morante - Ginori Conti, anche con l'aiuto di progetti come questo che vorremmo ripetere anche nell'anno scolastico in corso, continua ad investire nel settore dell'educazione all'imprenditorialità etica in linea con i nuovi programmi inerenti l'educazione civica".

Fonte: Associazione Artes