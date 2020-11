Giovane donna aggredisce sua madre, allontanata da casa

La Polizia di Stato ha eseguito due notti fa l’allontanamento urgente dalla casa familiare di una ragazza ventenne responsabile di minacce e lesioni nei confronti della madre (entrambe italiane).

Gli operatori della Volante sono intervenuti a Lucca in zona Sant'Anna su richiesta della donna che ha ricevuto una testata dalla figlia e varie minacce di morte. La donna, tra l’altro, durante la lite, era riuscita a chiudere fuori casa la figlia, che in preda all’agitazione ha spaccato i vasi delle piante e dato calci alla porta fino all’arrivo delle Volanti.

Dai primi accertamenti è emerso un quadro familiare di disagio e degrado che si protraeva da anni, per cui i poliziotti, sentito Il PM Corucci, hanno proceduto all’allontanamento urgente dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti della ragazza. Il provvedimento è stato confermato ieri dal GIP Silvestri.