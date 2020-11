Lavori alla rete idrica: divieti di transito e sosta in Certaldo Alto

Il Comune di Certaldo informa che, per consentire l’allestimento di un cantiere temporaneo e l’esecuzione di lavori alla rete idrica, è stato disposto, con ordinanza n. 847 del 13 novembre 2020, i seguenti divieti: dal giorno 16 novembre 2020 al 30 novembre 2020, in Via delle Mura nel tratto fra l'arco di accesso al borgo per circa 150 metri a scendere su via delle Mura, divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione eccetto i veicoli occorrenti ai lavori; divieto di sosta con rimozione in Via Boccaccio dal civico 21 al civico 31 con orario 0/24 eccetto i veicoli occorrenti ai lavori. Si segnala quindi che, con la chiusura di via delle mura, dal 16 al 30 novembre l’accesso carrabile a Certaldo Alto sarà possibile, per gli aventi diritto, solo percorrendo via del Castello.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa