Mascherine a over 70 e soggetti fragili, parte la distribuzione a Figline e Incisa

Partirà il prossimo fine settimana la distribuzione del nuovo lotto di mascherine che la Regione ha messo a disposizione dei Comuni toscani, compreso Figline e Incisa Valdarno, dove in questa fase sarà data priorità a categorie fragili e settore scolastico.

“Al momento, infatti - spiega la Sindaca Mugnai - non c'è una difficoltà oggettiva e generalizzata nel reperire le mascherine, come avvenuto nel picco emergenziale ma, al contrario, sono acquistabili a prezzi calmierati in varie attività del territorio, supermercati compresi. Per questo motivo, come Amministrazione comunale, abbiamo scelto di andare a supportare in linea prioritaria i cittadini più a rischio e maggiormente in difficoltà, quindi gli anziani, le famiglie con disagi economici, i nuclei familiari numerosi, quelli che hanno al loro interno disabili o soggetti affetti da particolari patologie e le nostre scuole, alle quali vogliamo garantire una fornitura aggiuntiva di mascherine rispetto a quelle fornite dal Miur, anche alla luce del recente obbligo di indossare sempre le mascherine rivolto ai bambini dai 6 anni in su”.

Ad occuparsi della distribuzione saranno la Croce rossa di Incisa, il Gaib, la Misericordia di Figline e la Pro Civ che, coordinati dal responsabile di Protezione civile comunale, ne distribuiranno direttamente a domicilio un totale di 50mila, riservate agli over 70 del territorio.

“La modalità di distribuzione sarà uguale ai mesi scorsi - continua la Sindaca -. Non ci sarà contatto tra i volontari e i cittadini e le mascherine, 10 per ogni over 70, saranno lasciate in cassetta in busta chiusa solo dopo aver citofonato e avvisato il diretto interessato. Inoltre, essendo i nostri volontari impegnati in attività lavorative non sospese, sarà necessario spalmare la distribuzione in tutti i fine settimana del mese. Colgo quindi l’occasione per ringraziarli perché, nonostante gli impegni personali, non hanno esitato a mettere ancora una volta il proprio tempo a disposizione della comunità”.

Altre 4mila mascherine saranno invece consegnate alle famiglie numerose, ai nuclei in difficoltà economica, agli operatori che si occupano di assistenza anziani e a tutti i soggetti fragili e a rischio individuati dai servizi sociali comunali, mentre 10mila saranno messe a disposizione degli Istituti comprensivi per esigenze scolastiche.

“Infine, nonostante i protocolli anticontagio non lo prevedano, doteremo il personale della ristorazione scolastica di mascherine Fpp2, in modo da garantire un ulteriore elemento di sicurezza sul lavoro. Una volta ultimata questa fase di distribuzione prioritaria, sarà nostra cura attivare un ulteriore sistema di consegna sul territorio”, conclude la Sindaca.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa