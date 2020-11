Panchine ricostruite dai volontari Arci per la frazione di Avane

I volontari della Casa del Popolo di Avane hanno ricostruito 4 panchine intorno al Circolo come dono alla Comunità, usando legno pregiato di mogano che assicura lunga durata,.

I Circoli Arci non si fermano mai. Adesso che i Circoli sono chiusi e non è permessa nessuna attività aggregativa e socializzante, i volontari della Casa del Popolo di Avane hanno scelto di essere comunque un punto di riferimento e di sostegno per la propria comunità.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà del momento, hanno deciso di rinnovare completamente l'aspetto di 4 panchine di proprietà del Comune, che versavano in situazione a dir poco precarie.

“Alle quattro panchine situate nel vialetto che da via di Avane porta alla Casa del Popolo, abbiamo cambiato totalmente tutte le tavolette di legno - racconta Angiolo Simoncini, presidente del Circolo Arci Avane - scegliendo un legno duro come il mogano, trattato con vernice impregnante. Inoltre abbiamo riverniciato tutti i telai in ferro.”

Il costo è stato notevole ma la Casa del Popolo lo ha sostenuto volentieri e, compiendo il lavoro con l'aiuto di alcuni volontari, è riuscita a realizzare 4 nuove panchine, dono alla comunità di Avane.

A questo proposito i volontari e i dirigenti ci fanno sapere che se il mondo non scomparirà e la situazione si ristabilizzerà, non sarà l'unico dono...

Fonte: Arci Empolese Valdelsa