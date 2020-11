Truffa online, un caso a Sansepolcro: 25enne denunciato

Truffe online in Valtiberina, entrano in azione i carabinieri di Sansepolcro. Un 25enne di Torino con precedenti è stato denunciato per un caso di vishing. Si tratta di una telefonata in cui i raggiratori cercano di indurre la vittima a divulgare notizie e informazioni personali, finanziarie e di sicurezza. Nel caso in questione, come accertato dai militari, il sedicente operatore bancario ha offerto inoltre la possibilità al proprio 'cliente' di effettuare un bonifico di prova a verifica che tutto fosse in regola sul proprio conto.