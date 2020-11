Brand Volterra-Val di Cecina, il pensiero di proVolterra

“Un brand che unisca Volterra e la Val di Cecina in un progetto di territorio unico”.

Questa la proposta della Fondazione CRVolterra, una proposta quanto mai interessante che condividiamo e che riteniamo importante per Volterra e la Val di Cecina tutta.

Perché la necessità di un brand? Volterra e laVal di Cecina hanno interessanti produzioni artigianali ed enogastronomiche di qualità che possono ricevere maggiore attenzione ed ampliare il mercato, ma hanno bisogno di un elemento di sostegno e promozione sul mercato stesso, di un contenitore che racchiuda le ricchezze del territorio e sappia proporle, come oro in uno scrigno.

Questo contenitore si chiama BRAND, che, associato a promozione e marketing, potrà dare sviluppo al nostro territorio.

Nonostante le difficoltà del momento, abbiamo un’occasione forse unica per presentare il nostro Brand: la candidatura di Volterra a capitale della cultura, nella cui prima selezione già si è fatta onore essendo tra le dieci finaliste, così come le recenti scoperte archeologiche dell’anfiteatro, tutto questo fa parlare di Volterra e della Val di Cecina ed allora dobbiamo inserirci sulla traccia di questo cammino e dare ulteriore forza,certi di essere competitivi, certi di poter sviluppare capacità attrattive in un contesto dove tutto è accessibile in modo veloce, dove lo spazio fisico di acquisto non è più un limite.

Il Brand Volterra Val di Cecina dovrà esprimere la collaborazione ed essere il segno distintivo del nostro territorio.

Comuni, Fondazione e CRVolterra hanno un ruolo determinante nello sviluppo del Brand e quindi devono portare avanti un progetto sinergico, una proposta coinvolgente, certi di dare vigore ad un tessuto economico in sofferenza che ha bisogno di un più ampio mercato, ed è questo il giusto momento.

Siamo certi che i soggetti istituzionali della intera Val di Cecina vorranno e sapranno cogliere la valenza di questa riflessione ed una conferenza di zona potrebbe essere l’occasione per iniziare a confrontarsi.

ProVolterra