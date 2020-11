Camici donati dalla Farmacia Azzerlini alle Pubbliche assistenze di Empoli

200 camici monouso DPI da utilizzare sopra le tute per svolgere i propri servizi in piena sicurezza anti-Covid.

Sono stati donati dalla Farmacia Azzerlini alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Una donazione che la dottoressa Paola Biasini, titolare della farmacia di Via Jacopo Carrucci, ha voluto elargire, dopo che nei mesi del primo lockdown aveva donato anche tante mascherine all'associazione.

“È un piccolo dono che abbiamo voluto fare a tutti i volontari dell'associazione, con cui collaboriamo ormai da mesi in modo assiduo per la consegna a domicilio dei farmaci, in questo periodo fondamentale per contrastare l'emergenza Covid” è il commento della dottoressa Biasini. “I volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite sono davvero dei ragazzi d'oro, sempre positivi, gentili e preparati e dato che avevano bisogno di questi camici abbiamo deciso di effettuare questa donazione, che speriamo possa essere utile a loro per proseguire nei fondamentali servizi che svolgono verso la popolazione in piena sicurezza”.

Sono infatti moltissimi i servizi che i volontari dell'associazione stanno svolgendo in questo periodo molto difficile per il nostro territorio oltre, ovviamente, all'ordinario servizio di emergenza sempre più impegnativo con i casi di Covid o sospetti tali che in queste settimane stanno crescendo a ritmo incessante e ai servizi sociali.

I volontari sono impegnati infatti nel portare la spesa a domicilio in collaborazione con Unicoop Firenze, nella consegna delle mascherine inviate dalla regione Toscana, nel trasporto con il pulmino Covid, che serve per accompagnare i pazienti negli alberghi a loro dedicati o a visite mediche in piena sicurezza.

Vi è inoltre, in dotazione all'associazione, un'ambulanza di emergenza in più rispetto alla dotazione organica, da utilizzare in appoggio all'automedica, oppure per pazienti Covid.

L'associazione è attiva anche per la promozione della donazione di sangue e del plasma iperimmune dei negativizzati.

Per portare avanti tutte queste attività sono stati moltissimi i volontari che si sono uniti alla compagine empolese.

“Ringraziamo la Farmacia Azzerlini per questa importantissima donazione e per la bella collaborazione che siamo riusciti ad instaurare in questi mesi” è il commento della presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli Eleonora Gallerini. “I nostri volontari stanno svolgendo un grande lavoro a servizio del territorio e restiamo fermamente convinti che sarà proprio questa solidarietà che tanta parte della popolazione empolese sta mostrando, a farci uscire definitivamente da questa emergenza. Un ringraziamento davvero speciale va a tutti i volontari che sono con noi da tempo e a tutti coloro che si sono uniti alla nostra associazione per fronteggiare il Covid mostrando grande solidarietà e impegno verso i propri concittadini”.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli