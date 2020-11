Chiara Ferragni nel presepe di Pontedera, il sindaco Franconi risponde a Radio Lady

In merito al dibattito sul presepe apposto sul balcone del municipio di Pontedera, dove la Vergine Maria è raffigurata con il volto di Chiara Ferragni, il sindaco Matteo Franconi è intervenuto a margine di un'intervista radiofonica. Intervistato su Radio Lady questo pomeriggio, 18 novembre, il primo cittadino che ha risposto prima sull'emergenza covid-19, ha poi commentato le polemiche nate attorno al presepe 2020 proposto dalla città di Pontedera.

"L'obiettivo era quello di fare arte. Noi siamo un ente laico e nel Comune ci doveva stare un'installazione artistica, come gli altri anni. Abbiamo cercato di dare colore e capacità di fare comunità che Natale rappresenta per tutti noi, facendolo con artisti di carattere nazionale e internazionale, in questo caso, Jacopo Pischedda ha dato tutte le motivazioni del caso. Quando l'arte ha la capacità di far discutere sul bello riusciamo tutti a fare un salto di qualità importante. Se ne prenda il la to positivo, di sensibilità verso chi vuole promuovere un messaggio importante, come quello del Natale, attraverso un'installazione artistica".