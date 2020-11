Coronavirus Empoli e cuoio, 252 casi

Sono 1.162 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Decessi: 40 deceduti alcuni dei quali non risalgono alle ultime 24 ore e avvenuti 31 nella provincia di Firenze, 4 in quella di Prato, 2 nella prov. di Pistoia e 3 in quella di Pisa.

Un 68enne di Certaldo è morto all'ospedale San Giuseppe. Un 92enne di Empoli è deceduto a casa sua, mentre un 70enne è spirato al Santo Stefano di Prato. Due le persone scomparse di Fucecchio: un 90enne nel suo domicilio e un 89enne all'ospedale San Giuseppe. Sono segnalati due decessi di montaionesi: un 97enne a I Fraticini e un 80enne a Villa Serena.

Fuori dall'Empolese Valdelsa segnaliamo 6 scomparse alla Rsa Rosa Libri di Greve in Chianti, tra cui una persona di 104 anni.

Di seguito il dettaglio dei contagi.

671 casi in provincia di Firenze di cui 176 in zona empolese

Bagno a Ripoli 16

Barberino di Mugello 8

Barberino Tavernelle 4

Borgo San Lorenzo 10

Calenzano 18

Campi Bisenzio 23

Dicomano 5

Fiesole 17

Figline e Incisa Valdarno 16

Firenze 246

Firenzuola 4

Greve in Chianti 3

Impruneta 7

Lastra a Signa 7

Londa 1

Pelago 4

Pontassieve 6

Reggello 8

Rignano sull’Arno 1

Rufina 4

San Casciano Val di Pesa 8

San Godenzo 1

Scandicci 26

Scarperia e San Piero 4

Sesto Fiorentino 31

Signa 9

Vaglia 1

Vicchio 1

176 casi nell'area empolese

Capraia e Limite 8

Castelfiorentino 26

Cerreto Guidi 13

Certaldo 15

Empoli 65

Fucecchio 21

Gambassi Terme 1

Montaione 2

Montelupo F.no 12

Vinci 13

197 casi in provincia di Pistoia

Agliana 9

Buggiano 8

Chiesina Uzzanese 1

Lamporecchio 5

Larciano 11

Marliana 2

Massa e Cozzile 2

Monsummano Terme 12

Montale 7

Montecatini Terme 16

Pescia 16

Pieve a Nievole 7

Pistoia 52

Ponte Buggianese 2

Quarrata 33

San Marcello e Piteglio 5

Serravalle P.se 4

Uzzano 5

219 casi in provincia di Prato

Cantagallo 3

Carmignano 9

Montemurlo 20

Poggio a Caiano 7

Prato 167

Vaiano 9

Vernio 4

76 casi provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 14

Montopoli in Val D’Arno 12

San Miniato 36

Santa Croce sull’Arno 14

Fonte: Asl Toscana Centro