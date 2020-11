Coronavirus, quali regole in zona rossa? Le 'FAQ' del sindaco Deidda

La Toscana è zona rossa da qualche giorno. Le regole anti-Coronavirus cambiano velocemente, basti pensare che dieci giorni fa eravamo ancora zona gialla, poi siamo passati a arancione e ora le norme si sono inasprite. In molti sono ancora alla ricerca di risposte su come comportarsi.

A provato a darle Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull'Arno, con un'iniziativa sui social che si è dimostrata utile per santacrocesi e non. Ha usato le storie Instagram e si è messa a disposizione degli utenti: in moltissimi hanno tempestato di domande il primo cittadino, in modo da avere risposte in via ufficiale.

"Come successo a marzo verranno stoppati i controlli per la pulizia delle strade?" è un esempio di domanda, ma troviamo anche quesiti come "Ho 18 anni e sto facendo le guide, posso andare a fare pratica con mia madre?" o ancora "Posso fare una passeggiata con un vicino o una vicina di casa?". Molte le domande su spesa, mascherine, sport e via discorrendo.

Sono arrivati talmente tanti quesiti che il Comune ha deciso di farle diventare FAQ - le frequently asked questions che si possono trovare per orientarsi in qualsiasi sito, insomma. Si tratta delle domande più comuni, stavolta trasformare in slide e ripubblicate anche sul profilo Facebook di Deidda.

Le indicazioni ovviamente varranno finché saremo in zona rossa e se non interverranno altre norme a livello nazionale o regionale.

"Credo sia sempre utile ricordare l’importanza di fare attenzione, di agire e muoversi con prudenza e responsabilità. Indossiamo le mascherine, igienizziamoci le mani, manteniamo le distanze, proteggiamo le persone più fragili. Insieme, soltanto insieme, potremo far calare la curva dei contagi" ha scritto inoltre Deidda.

Di seguito tutte le FAQ pubblicate da Giulia Deidda su Facebook.