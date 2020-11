Coronavirus, SMS Biblio: un caso nel personale, biblioteca chiusa

A partire da oggi mercoledì 18 novembre la Biblioteca Comunale SMS Biblio in via degli Scalzi sarà completamente chiusa al pubblico, sospendendo anche il servizio di prestito dei libri, che era rimasto attivo durante il periodo di emergenza sanitaria. Dopo che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 tra il personale addetto alla Biblioteca, da oggi in via precauzionale tutti gli operatori sono stati posti dall’Amministrazione Comunale in smart working fino al 2 dicembre, in attesa di eventuali disposizioni che verranno decise per ciascun caso dalle autorità sanitarie.

Fino al 2 dicembre è dunque sospeso il servizi di prestito dei libri. Gli utenti possono comunque prenotare tramite e-mail i libri da prendere in prestito, ma la prenotazione potrà essere soddisfatta soltanto dopo la riapertura del servizio in programma per quella data, salvo eventuali modifiche dovute all’evolversi della situazione dei contagi. La scadenza dei libri presi in prestito dagli utenti è automaticamente prorogata per adesso fino al 4 dicembre, mentre rimangono in attesa tutti i libri "pronti al prestito", cioè quelli già prenotati e da ritirare. Per informazioni gli utenti possono contattare gli operatori tramite mail agli indirizzi: smsbiblio@comune.pisa.it e smsb.prestito@comune.pisa.it.