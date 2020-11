Covid-19, pronto il rimborso TOSAP per ambulanti e pubblici esercizi a Bagno a Ripoli

Il Comune di Bagno a Ripoli si muove a sostegno delle attività commerciali messe a dura prova dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. L'amministrazione comunale ha infatti disposto il rimborso della TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) dovuta nel periodo dell'emergenza sanitaria. I titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal pagamento per il periodo che va dal 1° marzo al 15 ottobre 2020. L'importo totale dei ristori ammonta a circa 24.400€, di cui 21mila andranno a favore degli ambulanti e 3.400€ circa ai pubblici esercizi.