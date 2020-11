Formazione digitale, il Comune di Firenze lancia piattaforma online contro il digital divide

Il Comune di Firenze sta per lanciare una piattaforma online per superare il problema del digital divide. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella intervenendo oggi, da remoto, all’assemblea annuale dell’Anci.

“Questa piattaforma - ha spiegato il sindaco - utilizzerà le risorse di molte altre istituzioni pubbliche oltre al Comune e ci permetterà di offrire a tutta la nostra popolazione informazioni, progetti, idee, strumenti, occasioni di formazione, così che i cittadini possano essere consapevoli delle proprie competenze digitali e potranno usare al meglio le opportunità che metteremo loro a disposizione”.

Sarà una piattaforma gratuita, dove chiunque potrà navigare e fare corsi di formazione per imparare a usare gli strumenti digitali. “Nostro obiettivo - ha sottolineato il sindaco - non è solo quello di avere una città smart ma anche fiorentini smart: non vogliamo cadere nel paradosso di investire sulle tecnologie e non sulla cultura e sulla formazione dei nostri cittadini”.

“Ma anche dal punto di vista delle infrastrutture digitali - continua il sindaco - siamo all’avanguardia: Firenze ha oltre 300 chilometri di fibra di proprietà, senza contare la fibra posata da altre aziende private come Tim e Open Fiber, ed è in grado di rispettare appieno gli obiettivi del Governo sulla digitalizzazione. A febbraio prossimo, termine fissato dall’Esecutivo per far partire i piani di digitalizzazione dei Comuni, noi saremo già al 70% dei servizi digitali offerti e entro la fine dell’anno saremo al 100%. Questo significa che alla fine del 2021 i cittadini potranno fare online qualsiasi pratica”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa