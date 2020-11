Mercati solo con prodotti alimentari nel Chianti Fiorentino

Da domani, giovedì 19 novembre, i mercati settimanali di Tavarnelle Val di Pesa, San Donato in Poggio e Barberino Val d’Elsa saranno limitati alla vendita di soli generi alimentari. Secondo quanto previsto dalle misure restrittive contenute nel Dpcm dello scorso 3 novembre, relativo alle aree rosse, i cittadini potranno recarsi per gli acquisti presso i banchi, nei consueti appuntamenti settimanali allestiti il giovedì in piazza Matteotti a Tavarnelle, il venerdì in piazza del Pozzo Nuovo a San Donato e il sabato in piazza Mazzini a Barberino Val d’Elsa.

Si precisa che la posizione dei banchi e più in generale l’organizzazione del mercato sono disposte in base ad un piano di adeguamento che tiene conto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale imposte dalla normativa vigente per il contenimento della diffusione del Covid -19. L’apertura dei mercati è circoscritta all'attività di vendita per l’esclusivo settore di generi alimentari. A Tavarnelle il mercato sarà disposto esclusivamente in piazza Matteotti. Ufficio Relazioni con il Pubblico: tel. 055 8050824 – tel. 055 8052245.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino