Ospiti positivi nella RSA di Cantagrillo e al Centro Oami di Quarrata. Immediati interventi dei team Usca e Girot 

In questi ultimi giorni si sono manifestati ospiti positivi al Covid19 in due strutture residenziali per disabili e anziani nel territorio pistoiese: la Rsa situata in località Cantagrillo e la residenza Oami di Quarrata.

Appena giunta la segnalazione è intervenuto il team multidisciplinare Usca -Unità speciali di continuità assistenziale che ha effettuato le visite e i test diagnosi ai pazienti sintomatici evidenziando positività al coronavirus. A questo punto i servizi territoriali si sono attivati per effettuare i tamponi a tutti gli ospiti riscontrando un quadro di diffusa positività in ambedue le strutture.

Nelle due strutture è intervenuto anche il Girot- Gruppo intervento rapido ospedale-territorio, il team multi-professionale coordinato dal direttore della unità di Geriatria pistoiese il dottor Carlo Biagini, che ha preso in carico i pazienti a più alta complessità clinica.

Fonte: Ausl Toscana Centro