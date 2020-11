Verso la salvezza, Use affronta Battipaglia con Premasunac

Verso la sfida salvezza con Battipaglia. La Scotti, dopo la sosta, è tornata al lavoro a ranghi completi per preparare al meglio la gara di domenica prossima alle 18 al Pala Sammontana.

Una partita molto importante per la squadra di coach Cioni visto che si tratta di uno scontro salvezza contro le campane che, al momento, sono ancora ferme al palo assieme a Vigarano. Inutile dire che una vittoria sarebbe quantomai importante per riprendere la marcia dopo la non brillante partita persa a Bologna sul campo della Virtus.

Intanto è rientrata in gruppo da Riga anche Nina Premasunac che era impegnata con la sua Nazionale nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno.

La Croazia ha prima battuto la Macedonia per 80-62 e poi perso con la Lettonia per 69-83 riuscendo comunque a mantenere la testa della classifica provvisoria del girone assieme alla Germania. La lunga di casa Scotti ha segnato due punti nella prima gara e sette nella seconda dando così il proprio contributo alla sua Nazionale. L'auspicio è che domenica prossima sappia fare lo stesso con la maglia dell'Use Rosa.

Fonte: Use Basket Empoli