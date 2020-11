Ztl centro storico Montelupo, autorizzazione prorogata fino a giugno 2021

I cittadini potranno circolare in ZTL con la vecchia autorizzazione fino al 30 giugno 2021

Nel 2008 è stata istituita la Zona a Traffico Limitato in centro storico. Molti cittadini hanno effettuato la richiesta di permessi di accesso in base alle categorie indicate che ricordiamo essere le seguenti:

- carico e scarico occasionale

- residenti, domiciliati, proprietari e affittuari di immobili situati in ZTL;

- titolari di attività commerciali, artigianali, ricettive situate in ZTL;

- forze dell’ordine, di pubblica utilità, Misericordia e Pubblica Assistenza;

- fornitori delle attività commerciali;

- persone non residenti con familiari nella ZTL;

- cambio targa;

- imprese funebri;

- portavalori;

- medici, personale sanitario, trasporto medicinali urgenti;

- vigilanza privata;

- portatori di handicap con contrassegno;

- trasporto pubblico non di linea;

- servizi scolastici;

- veicoli al seguito di manifestazioni religiose (matrimoni e funerali);

- installatori di strutture temporanee per manifestazioni.

La scadenza fissata per permessi era il 31 dicembre 2020. L'amministrazione comunale, considerata la situazione, ha scelto di far slittare tale scadenza al 30 giugno 2021, per agevolare i cittadini.

Le persone interessate sono invitate entro il 30 giugno a registrarsi al nuovo portale https://ztl-montelupo.ddns.net/ e a richiedere un nuovo accesso.

Si tratta di una procedura molto più semplice rispetto al passato.

Ricordiamo anche che al fine di aiutare i cittadini è attivo in comune un apposito sportello aperto tutti i sabato mattina.

