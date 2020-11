Biblioteca Gambassi Terme, attivato il prestito a domicilio

È stato attivato dalla Biblioteca Comunale di Gambassi Terme il servizio di prestito domiciliare per i cittadini residenti. Nonostante la chiusura dei servizi al pubblico delle biblioteche, disposta dalle norme per l’emergenza sanitaria, da questa settimana chiunque voglia prendere in prestito un libro della biblioteca potrà farlo comodamente dalla propria abitazione, effettuando una semplice richiesta telefonica o per e-mail alla biblioteca, e in poco tempo si vedrà recapitare direttamente presso il proprio domicilio il plico richiesto. E non saranno solo i libri a viaggiare, ma anche DVD, riviste e audiolibri, provenienti dal patrimonio della biblioteca comunale e delle altre biblioteche della Rete Rea.net. Il servizio, reso possibile grazie all'impegno del personale bibliotecario e dei volontari dell’Associazione AUSER di Gambassi Terme che effettuano le consegne a domicilio, è completamente gratuito. Per fare richiesta di prestito con consegna a domicilio è sufficiente essere iscritti ai servizi della biblioteca. L’iscrizione può essere effettuata anche al momento della richiesta di prestito. Il materiale da richiedere può essere consultato via internet nel catalogo della Rete : http://reanet.comperio.it/, dove è possibile prendere visione anche delle ultime novità editoriali.

Fonte: Ufficio stampa