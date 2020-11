Carabinieri sventano furto in abitazione nel Casentino

Non si abbassa la guardia dei Carabinieri del Casentino in termini di prevenzione dei furti in abitazione, fattispecie che seppur in calo, in termini numerici/fatti accaduti nell’ultimo periodo, rappresenta motivo di estrema preoccupazione per i cittadini.

Quotidianamente infatti la Compagnia di Bibbiena impiega i suoi Carabinieri in un dispositivo di pronto intervento, coordinato dalla locale Centrale Operativa, in grado di coprire h24 l’intera vallata, da Sud a Nord fino alle località più remote e difficilmente raggiungibili.

Grazie alla capillare copertura, i servizi di controllo del territorio, ieri pomeriggio 18 novembre, hanno permesso di sventare un furto in un’abitazione del comune di Castel San Niccolò.

Intorno alle 16:30, alla Centrale Operativa 112 di Bibbiena, è arrivata la segnalazione: due giovani erano stati notati mentre si introducevano all’interno di una proprietà, dove ci sono un garage e un appartamento. I due avevano già tirato fuori dal garage due mini moto e le stavano portando fuori. Poi hanno tentato di forzare la porta di ingresso dell’appartamento. In quel momento, la Centrale Operativa, in contatto con il cittadino che aveva segnalato il furto in atto, ha inviato sul posto un vicino equipaggio della Stazione di Poppi che unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Pratovecchio, a sirene spiegate, si sono precipitati sul posto. I due giovani, casentinesi e incensurati, hanno desistito dal tentativo di forzare la porta dell’appartamento e ammesso le proprie responsabilità. La refurtiva, le due mini moto, di fatto non asportate, sono tornate nella disponibilità del proprietario e per i due, una denuncia per tentato furto in abitazione in concorso, reato certamente grave anche se la posizione dei due, al momento, è stata definita “a piede libero”.