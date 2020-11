Giocano a calcio in piazza nonostante la 'zona rossa', multati tre giovani

Stavano giocando a calcio nella piazza centrale di Montecatini Terme, approfittando della bella giornata di sole, ma incuranti delle prescrizioni del Dpcm contro la diffusione del Covid-19. Per questo tre ragazzi, tutti giovani, sono stati multati dalla polizia municipale. Per loro una sanzione di 400 euro più un'ulteriore multa per aver violato il regolamento comunale che vieta di giocare a palla nel centro della cittadina termale. Uno dei tre giovani è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di scappare per evitare di essere identificato.