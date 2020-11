Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo: proseguono i lavori per le nuove aule

Un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori di realizzazione delle nuove aule all’istituto Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo è stato effettuato questa mattina da Tommaso Triberti, consigliere metropolitano con delega all’edilizia scolastica per il Mugello, e dal Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, insieme ai tecnici della Città Metropolitana.

Il progetto della Metrocittà prevede la realizzazione di 18 nuove aule oltre servizi e accessori tra cui 9 aule al piano terra per la didattica, 9 al primo piano, 4 nuclei bagni per piano a servizio degli alunni oltre locali accessori e nel seminterrato locali di servizio e tecnici. Una spesa complessiva di 4.054.000,00 milioni di euro, con il contributo del Bando Periferie del 2016.

I lavori stanno proseguendo nonostante le difficoltà legate al periodo Covid e nei primi mesi del 2021 è previsto il collaudo finale.

Riguardo invece alla nuova palestra per l’Istituto, nell'attuale fase di progettazione e con uno stanziamento di risorse già previsto del bilancio della Città Metropolitana, sono in corso al momento valutazioni di tipo urbanistico-idrogeologico, anche rispetto al nuovo Piano Strutturale Intercomunale in via di approvazione, che consentiranno un avanzamento della progettazione più in linea con le esigenze scolastiche e sportive del territorio.

