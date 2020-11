Lega: ricordare le vittime del Covid-19

"Riteniamo umanamente doveroso e necessario-afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega-che la tragica memoria di questo momento caratterizzato da una pandemia la quale sta, purtroppo, causando molte vittime anche in Toscana, debba rimanere ben impressa nella mente di tutti noi. Le Istituzioni, come la Regione sono, a nostro avviso, chiamate, pertanto, a sostenere e promuovere iniziative finalizzate a tale scopo e su questa delicata tematica abbiamo quindi redatto una mozione. Oltre alla "Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus" prevista ogni 18 marzo-precisa l'esponente leghista-invitiamo, pertanto, anche Province e comuni, in stretta sinergia con associazioni locali, ad individuare dei luoghi pubblici da intitolare a quelle persone che sono decedute a seguito del contagio. Sarebbe ancora più significativo ed utile che attività specifiche e mirati eventi, coinvolgano le giovani generazioni che, seppur fortunatamente colpite marginalmente dal virus, hanno dovuto ugualmente piangere, magari, la scomparsa di loro congiunti."

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa