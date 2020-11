"Natale, hai fiducia per la fine della zona rossa?": il sondaggio di gonews.it

Il Coronavirus continua a farsi sentire e i numeri dei nuovi contagi è alto, così come quello dei decessi. Il Covid-19 è una tragedia che non permette di fare nemmeno piani a lungo termine. In molti, già nelle ultime conferenze stampa del presidente Conte, hanno provato a immaginarsi il Natale 2020.

La Toscana è al momento zona rossa e rimarrà tale almeno fino ai primi di dicembre. In attesa di capire se riuscirà a cambiare colore - e la speranza è quella, significherebbe contagi e morti in calo -, la popolazione toscana si interroga proprio sul 25 dicembre. Il sondaggio di gonews.it verte proprio sul Natale e sul sentire dei toscani.

"Natale, hai fiducia per la fine della zona rossa?" questa è la domanda posta a lettori e lettrici. Si può rispondere in modo secco: Sì o No. C'è tempo fino alla prossima settimana, giovedì 26 novembre, per poter esprimere la propria opinione.

