Ragazzi a casa da scuola: albo zonale degli educatori della Valdera per aiutare i genitori

La Regione Toscana è diventata “Area Rossa”, le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado hanno cominciato la didattica a distanza e, purtroppo, a causa della diffusione del contagio alcune classi di istituti della Valdera risultano attualmente in quarantena.

Una situazione che può evidentemente creare disagi alle famiglie, soprattutto a quelle in cui entrambi i genitori hanno un lavoro che devono svolgere in presenza. Ecco allora che si avverte la necessità di affidare i propri figli a mani esperte e sicure.

Ed è a questo punto che entra in scena l’Unione Valdera pronta mettere a disposizione l’albo zonale degli educatori per tutti quei nuclei familiari che hanno urgenza di cercare persone qualificate e professionali per accudire i propri figli.

“Questa soluzione – spiega la Presidente dell’Unione, Arianna Cecchini – ci è sembrata ideale per aiutare le famiglie che in questo periodo emergenziale non hanno il supporto delle scuole e, per le note vicende legate all’emergenza epidemiologica, non possono contare sull’aiuto dei nonni. L’Unione vuole offrire, attraverso il CRED Valdera un appoggio concreto ai propri cittadini”.

E non solo. Perché con il preciso intento di far incontrare domanda ed offerta, l’Unione Valdera ha deciso di aprire nuovamente la possibilità a tutti coloro che possiedono la qualifica di educatore o hanno la necessaria esperienza per accudire bambini di inviare il proprio curriculum al CRED Valdera che, dopo che l’albo in essere sarà esaurito, si occuperà di aggiornare l’albo zonale degli educatori.

Per avere maggiori informazioni, richiedere nominativi, o proporsi come educatore l’invito è quello di scrivere a questo indirizzo mail: credvaldera@unione.valdera.pi.it

Fonte: Unione Valdera